Нові війська загарбника на територію Київської області не прибувають, а з тими, що вже там є, українські захисники успішно розправляються.

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На Київщині йдуть бої

Станом на ранок 6 березня у Київській області йдуть бої з ворогом. Зокрема, українці виганяють ворога з таких сіл Калитянської громади: Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки.

Українці підбили російську техніку

Крім того, у мережі показали підбиту українськими захисниками техніку росіян. Вона горіла у селі Заворичі.

Українці підбили техніку ворога: дивіться відео (18+)

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