Новые войска захватчика на территорию Киевской области не прибывают, а с уже имеющимися украинскими защитниками успешно расправляются.
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В Киевской области идут бои
На утро 6 марта в Киевской области идут бои с врагом. В частности, украинцы выгоняют врага из таких сел Калитянской общины: Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки.
Украинцы подбили российскую технику
Кроме того, в сети показали подбитую украинскими защитниками технику россиян. Она горела в селе Заворичи.
Украинцы подбили технику врага: смотрите видео (18+)
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