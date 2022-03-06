Новые войска захватчика на территорию Киевской области не прибывают, а с уже имеющимися украинскими защитниками успешно расправляются.

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В Киевской области идут бои

На утро 6 марта в Киевской области идут бои с врагом. В частности, украинцы выгоняют врага из таких сел Калитянской общины: Бервица, Мокрец, Заворичи, Семиполки.

Украинцы подбили российскую технику

Кроме того, в сети показали подбитую украинскими защитниками технику россиян. Она горела в селе Заворичи.

Украинцы подбили технику врага: смотрите видео (18+)

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