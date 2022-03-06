Уже одиннадцатый день в Украине идет война. Вооруженные силы, терроборона, мирные обезоруженные жители – все готовы защищать Украину от рашистов.

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Киевские "валькирии" готовы защищать страну

На борьбу с врагом готовы идти молодые и старики, мужчины и женщины, независимо от их профессий.

Меня зовут Тамара. Несколько недель назад была представительницей культурных союзов Киева. Но сейчас я была вынуждена взять в руки оружие,

– отметила украинская защитница.

Она добавила, что каждый мужчина, каждая женщина, даже собака будут убивать пришедших на украинскую землю оккупантов. Столичные валькирии готовы на тотальное сопротивление.

Киевские "валькирии" готовы отправлять оккупантов в ад: смотрите видео

К слову, валькирии – в скандинавской мифологии воинственные девы, участвующие в распределении побед и смертей в битвах.

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