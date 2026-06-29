Дощ залив метро, а шквали повалили дерева та спричинили пилову бурю: кадри негоди з Києва

Надвечір 29 червня у Києві вирувала негода. Сильний вітер підіймав пил догори, зривав покрівлі з будівель та повалив кілька дерев. Згодом він змінився на зливу.

До того ж у деяких районах фіксують проблеми з електропостачанням. В мережі оприлюднили кадри негоди та які наслідки вона заподіяла столиці, передає 24 Канал.

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Що відомо про негоду та її наслідки?

Місцеві телеграм-канали заявили, що негода у Києві розпочалась із посилення вітру. Згодом небо затягнули густі хмари, розпочалась гроза та дощ. Місцями у столиці спостерігалась пилова буря.

Сильний вітер у столиці: дивіться відео

Пилова буря після настання негоди: дивіться відео

Пориви вітру були настільки сильними, що подекуди повалили дерева, ліхтарі, білборди та зривали дахи з будівель. Внаслідок цього постраждали кілька автівок, судячи з фото очевидців.

Квіти біля закладу повалив вітер: дивіться відео

Наслідки зливи та вітру у Києві / Фото з місцевих пабліків

У КМДА нагадали, що під час грози не варто перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт задля безпеки.

Дощ накрив столицю: дивіться відео 24 Каналу

Через негоду в окремих районах столиці, за словами місцевих, зникло електропостачання. Про перебої зі світлом повідомляють як на правому, так і на лівому березі.

Блискавка та захмарене небо: дивіться відео

Крім того, через сильну зливу підтопило окремі вулиці, а дощ затікав просто у вагон метро.

Машини та громадський транспорт "пливе" після дощу: дивіться відео

Стихія дісталась київського метро: дивіться відео

Про що попереджали синоптики?

Укргідрометцентр попередив жителів Київщини та Києва про грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду. До кінця доби 29 червня у регіоні було оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– додали синоптики.

Нагадаємо, вдень схожа негода вирувала у Львові. Внаслідок сильного вітру та дощу фіксують щонайменше 30 повалених дерев. Також постраждала 6-річна дівчинка – у неї влучила блискавка.