Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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В якому стані дитина?

Вдень у місті розпочалась злива та посилився вітер. Стало відомо, що блискавка влучила у дівчинку 6 років.

Міський голова заявив, що дитину госпіталізували. Вона перебуває під наглядом лікарів у реанімації.

Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає,

– уточнив Садовий.

Раніше повідомляли, що комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків негоди. У місті зафіксували щонайменше 30 повалених дерев та 3 гілки. Найбільше їх зафіксували в Галицькому районі.

Бригади розкряжовують дерева, прибирають їх з доріг, відновлюють контактну мережу, а також ліквідують інші пошкодження.

Крім того, негода призвела до часткового знеструмлення регіону. На Львівщині повністю без світла залишилось 18 населених пунктів та 58 – частково.