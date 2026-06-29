Про це повідомляють міський голова Львова Андрій Садовий та місцеві телеграм-канали.
До теми Порятунок від аномальної спеки: у Львові з'явилися перші розпилювачі води
Що відомо про негоду у Львові 29 червня?
Негода накрила Львів після 15:30. Дощ помітили у центральній частині міста.
У центрі Львова почався дощ / Відео з телеграм-каналу Андрія ДроздиЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Згодом сильна злива накрила Шевченківський район Львова. На відео видно, як на вулиці утворилася буквально стіна з крапель води.
Сильна злива у Львові 29 червня: дивіться відео
Про потужну грозу у Львові попередив і мер Андрій Садовий. Він закликав жителів та гостей міста бути обережними, не ховатися під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач.
Якщо є можливість, перечекайте негоду в безпечному приміщенні,
– зазначив міський голова Львова.
Армагедон у Львові: дивіться відео
Згодом Андрій Садовий розповів про наслідки потужної негоди у Львові. Зокрема були повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова.
"Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу", – сказав міський голова.
Окрім того, є обриви контактної мережі:
на вулиці Соломії Крушельницької;
на кільці Чорновола – Липинського,
на перехресті Степана Бандери – Коперника;
біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка.
На Липинського також тимчасово відключена напруга, а на перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.
Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.
Негода у Львові повалила дерева та обірвала дах / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового та з соцмереж
Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків. Якщо бачите повалені дерева, обірвані дроти чи інші небезпечні ситуації, повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80,
– наголосив Садовий.
Мер також повідомив, що через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Андрій Садовий запевнив, що після того, як приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять.
В окремих районах Львова писали й про град.
У Львові також пішов град: дивіться відео
До того ж деякі телеграм-канали писали, що на зупинці "Головна пошта" буревій зірвав дах. Тим часом у деяких районах міста навіть не капнуло.
На зупинці "Головна пошта" буревій зірвав дах: дивіться відео
Також сильний вітер побив скло в автівках, зірвавши гілля та палки.