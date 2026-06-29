Про це повідомляють міський голова Львова Андрій Садовий та місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду у Львові 29 червня?

Негода накрила Львів після 15:30. Дощ помітили у центральній частині міста.

У центрі Львова почався дощ / Відео з телеграм-каналу Андрія Дрозди

Згодом сильна злива накрила Шевченківський район Львова. На відео видно, як на вулиці утворилася буквально стіна з крапель води.

Сильна злива у Львові 29 червня: дивіться відео

Про потужну грозу у Львові попередив і мер Андрій Садовий. Він закликав жителів та гостей міста бути обережними, не ховатися під деревами, рекламними конструкціями чи лініями електропередач.

Якщо є можливість, перечекайте негоду в безпечному приміщенні,

– зазначив міський голова Львова.

Армагедон у Львові: дивіться відео

Згодом Андрій Садовий розповів про наслідки потужної негоди у Львові. Зокрема були повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова.

"Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу", – сказав міський голова.

Окрім того, є обриви контактної мережі:

на вулиці Соломії Крушельницької;

на кільці Чорновола – Липинського,

на перехресті Степана Бандери – Коперника;

біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка.

На Липинського також тимчасово відключена напруга, а на перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

Негода у Львові повалила дерева та обірвала дах / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового та з соцмереж

Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків. Якщо бачите повалені дерева, обірвані дроти чи інші небезпечні ситуації, повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80,

– наголосив Садовий.

Мер також повідомив, що через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Андрій Садовий запевнив, що після того, як приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять.

В окремих районах Львова писали й про град.

У Львові також пішов град: дивіться відео

До того ж деякі телеграм-канали писали, що на зупинці "Головна пошта" буревій зірвав дах. Тим часом у деяких районах міста навіть не капнуло.

На зупинці "Головна пошта" буревій зірвав дах: дивіться відео

Також сильний вітер побив скло в автівках, зірвавши гілля та палки.