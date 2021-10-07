Київ накреслив карту розвитку до 2035 року: як зміниться місто

Влада столиці презентувала пріоритети та довгострокові цілі розвитку Києва до 2035 року. Вони також стосуватимуться і його міст-супутників.

План складався після вивчення думки громади. Свої ідеї містяни могли подавати з травня по серпень. Крім того, відбулися публічні обговорення Public Talks: Kyiv2035 та засідання експертних груп.

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Київ майбутнього творили всі разом

До розробки стратегії долучилися понад 200 експертів, майже 3000 киян, представники КМДА, депутати Київської міськради, бізнесмени, урбаністи та громадські активісти.

Як еволюціонує місто за 14 років

Робота над дорожньою картою розвитку міста почалася у 2020 році.

План передбачає:

створення комфортного та екологічного міського простору;

якісного економічного середовища;

перетворення столиці на культурний і туристичний центр;

інноваційну модернізацію житлово-комунального господарства Києва;

розвиток нових смарт-сервісів та індустрій;

збільшення цифрових публічних послуг та демократичних інструментів в управлінні містом;

розбудову Київської агломерації в інтересах мешканців столиці та її передмість.

Кличко пообіцяв новий міст і не тільки

Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання щодо введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту на Троєщині вже до кінця 2021 року. Крім того, очільник столиці хоче, аби місто викупило один із цехів заводу "Більшовик" для будівництва розв'язки біля Шулявського шляхопроводу.