Таку заяву очільник Києва зробив в інтерв'ю "РБК-Україна". За словами мера, на одній з нарад йому повідомили про затримку з відкриттям руху мостом, але цього не має статися.

Дивіться також У КМДА розповіли про хід будівництва та назви станцій метро на Троєщину

Кличко поставив жорстку вимогу відповідальному за транспортну інфраструктуру і Подільсько-Воскресенськийй міст заступнику – введення об'єкту в експлуатацію до кінця року.

З Шулявським мостом все не однозначно

Мер підкреслив, що раніше йому надавали інформацію про те, що відкрити рух мостом на Троєщину цілком можливо до кінця грудня.

За його словами, у випадку, якщо підрядники не виконають зобов'язання, постраждає репутація самого Кличка. Саме через це він і вирішив "мотивувати" заступника ймовірним звільненням.

Водночас вирішенням питання будівництва розв'язки на Шулявському шляхопроводі є набагато складнішим. Адже на єдиному доступному для будівництва місці розташований покинутий 5 цех заводу "Більшовик". Належить ця будівля Фонду держмайна, тому Київ хоче її придбати для знесення.

Втім, у Фонді довгий час здають приміщення в оренду секонд-хендам, тому у вартість цеху включили недоотримані від оренди кошти. Таким чином, згідно з заявами Миколи Поворозника, цінник збільшили у кілька разів – до 700 мільйонів гривень. Місто при цьому планує викупити будівлю дешевше 200 мільйонів.



Ми зараз працюємо з Фондом держмайна для того, щоби викупити цей цех і нарешті приступити до будівництва повноцінної розв’язки. Я дуже сподіваюся, що якщо до кінця року ми це питання вирішимо, то через рік у нас розв’язка вже буде готова,

– розповів Кличко.

Коли саме розв'язку на Шулявський міст побудують у випадку купівлі цеху, наразі невідомо.