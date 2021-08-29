На Київ насунулась гроза: столицю заливатиме до кінця доби

Київ та область 29 серпня накрила потужна злива з грозою. Негода триматимеся до кінця доби.

Синоптики попередили про небезпеку. Оголосили 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

До речі Україну заливатиме дощами: на Заході можливі підтоплення

Рекомендують людям лишатись вдома

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них. Також не варто не братися за металеві вхідні двері.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.



Злива на вулиці Січових стрільців / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Злива охопила всю столицю

У мережі публікують фото та відео зливи. На них видно, як люди бредуть у воді. Користувачі мережі жартують, що у Києві почалась аквадискотека.

На вулиці Жилянській затопило проїжджу частину та утворився гейзер. Тому водіїв та пішоходів закликають бути обережними. На проспекті Перемоги негода повалила дерева.

Яка погода у Києві буде 30 серпня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у понеділок 30 серпня у Києві теж будуть зливи. Дощ йтиме вдень та вночі.

Температура повітря становитиме +25...+27, а пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

До слова, дощі охоплять практично всю Україну. Сухо буде лише на Сході та частині Півдня.