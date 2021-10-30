Київ огорнув густющий туман: містичні фото столиці

У переддень Геловіну, 30 жовтня, Київ огорнув густий туман. Попри те, що синоптики навіть оголосили перший рівень небезпеки, туман додав особливої атмосфери столиці.

Подібні погодні умови утворилися не лише у Києві. Протягом 30 жовтня туман буде у деяких областях України.

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Де буде туман 30 жовтня

За прогнозом синоптиків, туман протримається протягом всієї доби у більшості північних, центральних та східних областей. А видимість на дорогах буде обмежена до 200 – 500 метрів.

Тумани протримаються в таких областях:

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська.

Попри особливу атмосферу, такі погодні умови можуть бути небезпечними для транспорту. І водіям, і пішоходам варто бути напоготові і проявляти максимальну обережність.

Київ огорнув густющий туман / Фото 24 каналу (Ірини Вихрущ, Крістіна Немченко та Тетяни Крохмаль)

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Застереження для водіїв

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: