Київ огорнув густющий туман: містичні фото столиці
Джерело:24 канал
У переддень Геловіну, 30 жовтня, Київ огорнув густий туман. Попри те, що синоптики навіть оголосили перший рівень небезпеки, туман додав особливої атмосфери столиці.
Подібні погодні умови утворилися не лише у Києві. Протягом 30 жовтня туман буде у деяких областях України.
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Де буде туман 30 жовтня
За прогнозом синоптиків, туман протримається протягом всієї доби у більшості північних, центральних та східних областей. А видимість на дорогах буде обмежена до 200 – 500 метрів.
Тумани протримаються в таких областях:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Луганська.
Попри особливу атмосферу, такі погодні умови можуть бути небезпечними для транспорту. І водіям, і пішоходам варто бути напоготові і проявляти максимальну обережність.
Київ огорнув густющий туман / Фото 24 каналу (Ірини Вихрущ, Крістіна Немченко та Тетяни Крохмаль)
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Застереження для водіїв
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.