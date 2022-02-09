Київ посів 3 місце у світі за рівнем заторів

Київ погіршив показники тривалості автомобільного руху на дорогах за підсумками 2021 року. У середньому мешканці столиці витрачають на 56% часу довше, аніж могли б при пустих дорогах.

Про це свідчать дані профільної нідерландської компанії TomTom, яка займається цифровим картографуванням. Фахівці зазначили, що у 2020 році показник затримок автовласників становив 51%.

Дивіться також Щоб уникнути заторів: у Києві запровадили інтелектуальну транспортну систему

Перше місце у світі за рівнем заторів посів Стамбул з 62% затримки. На другій сходинці – Москва.

Кияни провели у заторах майже 10 діб

Фахівці TomTom зазначили, що у 2021 році київські автомобілісти витратили 229 годин на стоянні у заторах. Це 9,5 діб за рік.

Ще у 2020 році корки були менш масштабними – водії провели у них 207 годин.

Найбільш завантаженим днем для столичних доріг у 2021 році стало 8 лютого, коли затримка становила 139%.

Позиції Києва постійно погіршуються

Судячи зі статистики TomTom, затори у столиці України з року в рік стають все гіршими. У 2019 році Київ посідав 12 місце, а у 2018 – 13. У 2017 році позиція столиці була 14-ю. Це свідчить про те, що з кожним роком навантаження на дороги міста стає все більш серйозним.

Крім Києва до рейтингу увійшли також Одеса, Харків та Дніпро, які посіли 6, 12 та 25 місця.