Об этом свидетельствуют данные профильной нидерландской компании TomTom, которая занимается цифровым картографированием. Специалисты отметили, что в 2020 году показатель задержек автовладельцев составил 51%.

Смотрите также Чтобы избежать пробок: в Киеве ввели интеллектуальную транспортную систему

Первое место в мире по уровню пробок занял Стамбул с 62% задержки. На второй строчке – Москва.

Киевляне провели в пробках почти 10 суток

Специалисты TomTom отметили, что в 2021 году киевские автомобилисты потратили 229 часов на стоянии в пробках. Это 9,5 суток за год.

Еще в 2020 году пробки были менее масштабными – водители провели в них 207 часов.

Самым загруженным днем для столичных дорог в 2021 году стало 8 февраля, когда задержка составляла 139%.

Позиции Киева постоянно ухудшаются

Судя по статистике TomTom, пробки в столице Украины из года в год становятся все хуже. В 2019 году Киев занимал 12 место, а в 2018 – 13. В 2017 году позиция столицы была 14-й. Это свидетельствует о том, что с каждым годом нагрузка на дороги города становится все более серьезной.

Кроме Киева в рейтинг вошли также Одесса, Харьков и Днепр, занявшие 6, 12 и 25 места.