У Київ прибула баржа з 300 тоннами кавунів: соковиті світлини

За лічені дні до Дня Незалежності на Київщину приїхала баржа з 300 тоннами стиглих кавунів. Їх турботливо зібрали на полях Херсонщини для жителів та гостей столиці.

Солодкий вантаж до філії "Переяславська" смачний вантаж прибув буксир "Нодарі Чантурія". Цей рейс став ювілейним – 5 – у транспортуванні баштанних з Півдня водами Дніпра.

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Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир Нодарі Чантурія з несамохідним судном NBL – 003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів,

– мовиться у повідомленні.

Вже з 21 серпня ці кавуни з'являться на прилавках столичних крамниць.

На Київщину прибули 300 тонн кавунів / ТОВ СП "Нібулон"

Херсонський кавун може стати брендом

Мінекономіки України розпочало роботу над процесом надання українським продуктам з історичним географічним походженням реєстрацію географічного зазначення та визнання на території ЄС.

Зокрема, сертифікати можуть отримати такі продукти: "Херсонський кавун", "Мед Закарпаття / Закарпатський мед" та "Закарпаття / Закарпатське вино".

Влітку 2021 року у Херсонській області "запізнюється" кавуновий сезон . Усе через затяжну негоду, яка цьогоріч лютує в Україні. Зокрема, фермер розповів, що через зливи з полів довелося викачувати воду, тому й перші посіви баштанних у багатьох загинули.

Текст публікації ТОВ СП "Нібулон":

Флот "НІБУЛОНа" зі смугастим вантажем прибув до філії "Переяславська".

Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир "Нодарі Чантурія" з несамохідним судном NBL-003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонщини для киян та гостей столиці.

Рейс тривав майже тиждень і також став для нашої компанії ювілейним – п'ятим у транспортуванні баштанних Дніпром із півдня України. Вже завтра херсонські ягоди у рефрижераторах відправляться до кінцевого місця призначення – торговельних залів столичних супермаркетів мережі "Сільпо" підприємства Fozzy Group, щоб нарешті порадувати споживачів.

Враховуючи суспільний запит на розвантаження українських автошляхів та значний попит на транспортування вантажів широкого профілю із півдня України до інших областей, подібні логістичні заходи водним транспортом є вкрай актуальними та заслуговують окремої уваги.

У 1991 році, на момент здобуття Україною незалежності, нашими внутрішніми водними шляхами транспортувалося 60 мільйонів тонн вантажів, тоді як у теперішній час цей показник скоротився до 8 мільйонів тонн. Тому наш рейс із перевезення кавунів річкою хоч і не є великим досягненням національного масштабу, але привертає увагу громадськості та влади до актуальної проблеми. До того ж, погодьтеся, реальні кроки до відродження транспортної логістики на водних шляхах України не можуть не тішити.

"НІБУЛОН" власними силами і коштами із року в рік робить чимало, аби дати поштовх і врешті реінкарнувати колись потужну конкурентну транспортну мережу внутрішніх водних шляхів України. З 2009 року компанія активно реалізує масштабну інвестиційну програму з відродження Дніпра і Південного Буга як головних транспортних артерій. На їхніх узбережжях за останнім словом техніки збудовано 13 річкових перевантажувальних терміналів. Своїми коштами підприємство відродило судноплавство цими річками та власною технікою виконало 154 кілометрів днопоглиблювальних робіт.

Сьогодні "НІБУЛОН" має необхідний досвід та потужності для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і забезпечення доставки якісної продукції в інші області України власним флотом, який ходить під українським прапором, збудований на власному найсучаснішому в Україні суднобудівно-судноремонтному заводі з українського металу руками українських суднобудівників.