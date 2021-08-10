Фермер із села Виноградове Сергій Юст пересіяв на своїх паях 18 гектарів кавуна. Погодний форс-мажор як у 2021 році не траплявся уже давно.

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Чоловік пояснив, що цього літа у Херсонській області було забагато злив. Із полів довелося викачувати воду, тому й перші посіви баштанних у багатьох загинули.

"Коли перший раз його посіяли, зерно затягнуло вглиб. Він не зійшов, зерно почало псуватися. Пересіяли новим, знову дощі. Культивувати нема можливості, кавун заріс і знову пропадає", – розповів Юст.

Кавун обійдеться дорого

Аграрії рахують збитки, принесені негодою. Улітку 2021 року кавун обійдеться занадто дорого й збитків ніхто не компенсує.

"Пробували страхувати поле, вирощували знайомі насіння дині. За їхньою технологією нічого не вийшло, земля не підійшла. На цьому все скінчилося, ніхто нічого не виплатив", – зазначив Юст.

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На гуртовому ринку у Великих Копанях за кілограм кавуна просять від 2,5 до 7 гривень. Товару на продаж небагато, здебільшого кавуни, які висаджували під плівку. Купувати охочих теж небагато.

"Садите його в касети у березні, в ґрунт висаджуєте в квітні. У липні вже непоганий врожай, тільки нема кому його продати", – підкреслив продавець кавунів Віталій.

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Якою буде ціна на масовий кавун, ані фермери, ані продавці ще не прогнозують. Через поганий врожай кавунів на Херсонщині у 2021 році під питанням баржа для столиці. Фермери говорять, не факт, що зберуть достатню кількість смугастих.