Фермер из села Виноградово Сергей Юст пересеял на своих паях 18 гектаров арбуза. Такой погодный форс-мажор, как в 2021 году, не случался уже давно.

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Мужчина объяснил, что этим летом в Херсонской области было много дождей. С полей пришлось выкачивать воду, поэтому и первые посевы бахчевых у многих погибли.

"Когда первый раз его посеяли, зерно затянуло вглубь. Он не взошел, зерно начало портиться. Пересеяли новым, снова дожди. Культивировать не представляется возможным, арбуз зарос и снова пропадает", – рассказал Юст.

Арбуз обойдется дорого

Аграрии подсчитывают убытки, принесенные непогодой. Летом 2021 года арбуз обойдется слишком дорого и убытков никто не компенсирует.

"Пробовали страховать поле, выращивали знакомые семена дыни. По их технологии ничего не получилось, земля не подошла. На этом все кончилось, никто ничего не выплатил", – отметил Юст.

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На оптовом рынке в Великих Копанях за килограмм арбуза просят от 2,5 до 7 гривен. Товара на продажу немного, в основном арбузы, которые высаживали под пленку. Покупать желающих тоже немного.

"Сажаете его в кассеты в марте, в грунт высаживают в апреле. В июле уже неплохой урожай, только некому его продать", – подчеркнул продавец арбузов Виталий.

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Какой будет цена на массовый арбуз, ни фермеры, ни продавцы еще не прогнозируют. Из-за плохого урожая арбузов в Херсонской в ​​2021 году под вопросом баржа для столицы. Фермеры говорят, не факт, что соберут достаточное количество полосатых.