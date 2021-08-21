В Киев прибыла баржа с 300 тоннами арбузов: сочные фотографии

За считанные дни до Дня Независимости на Киевщину приехала баржа с 300 тоннами спелых арбузов. Их заботливо собрали на полях Херсонщины для жителей и гостей столицы.

В филиал "Переяславская" прибыл буксир "Нодари Чантурия". Этот рейс стал юбилейным – 5 – в транспортировке бахчевых с Юга водами Днепра.

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Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир "Нодари Чантурия" с несамоходным судном NBL – 003 доставили в пункт назначения 300 тонн спелых арбузов,

– говорится в сообщении.

Уже с 21 августа эти арбузы появятся на прилавках столичных магазинов.

На Киевщину прибыли 300 тонн арбузов / ООО СП "Нибулон"

Херсонский арбуз может стать брендом

Минэкономики Украины начало работу над процессом предоставления украинским продуктам с историческим географическим происхождением регистрации географического указания и признания на территории ЕС.

В частности, сертификаты могут получить такие продукты: "Херсонский арбуз", "Мед Закарпатья / Закарпатский мед" и "Закарпатье / Закарпатское вино".

Летом 2021 года в Херсонской области "опаздывает" арбузный сезон. Все из-за затяжной непогоды, которая в этом году свирепствует в Украине. В частности, фермер рассказал, что из-за ливней с полей пришлось выкачивать воду, поэтому и первые посевы бахчевых у многих погибли.

Текст публикации ООО СП "Нибулон":

Флот "Нибулона" с полосатым грузом прибыл в филиал "Переяславская".

Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир "Нодари Чантурия" с несамоходным судном NBL-003 доставили до пункта назначения 300 тонн спелых арбузов, собранных на полях Херсонщины для киевлян и гостей столицы.

Рейс длился почти неделю и также стал для нашей компании юбилейным – пятым в транспортировке бахчевых по Днепру с юга Украины. Уже завтра херсонские ягоды в рефрижераторах отправятся к конечному месту назначения – торговым залам столичных супермаркетов сети "Сильпо" предприятия Fozzy Group, чтобы наконец порадовать потребителей.

Учитывая общественный запрос на разгрузку украинских автодорог и значительный спрос на транспортировку грузов широкого профиля с юга Украины в другие области, подобные логистические мероприятия водным транспортом являются крайне актуальными и заслуживают отдельного внимания.

В 1991 году, на момент обретения Украиной независимости, нашими внутренними водными путями транспортировалось 60 миллионов тонн грузов, тогда как в настоящее время этот показатель сократился до 8 миллионов тонн. Поэтому наш рейс по перевозке арбузов по реке хоть и не является большим достижением национального масштаба, но привлекает внимание общественности и власти к актуальной проблеме. К тому же, согласитесь, реальные шаги к возрождению транспортной логистики на водных путях Украины не могут не радовать.

"НИБУЛОН" собственными силами и средствами из года в год делает немало, чтобы дать толчок и в конце концов реинкарнировать некогда мощную конкурентную транспортную сеть внутренних водных путей Украины. С 2009 года компания активно реализует масштабную инвестиционную программу по возрождению Днепра и Южного Буга как главных транспортных артерий. На их побережьях по последнему слову техники построено 13 речных перегрузочных терминалов. Своими средствами предприятие возродило судоходство по этим рекам и на собственной технике выполнило 154 километров дноуглубительных работ.

Сегодня "НИБУЛОН" имеет необходимый опыт и мощности для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечения доставки качественной продукции в другие области Украины собственным флотом, который ходит под украинским флагом, построен на собственном современном в Украине судостроительно-судоремонтном заводе из украинского металла руками украинских судостроителей.