Тризуб "засеяли" на поле возле села Серединка. Представитель Книги рекордов Украины Олег Волочков рассказал, что рекорд тщательно проверили.
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По словам специалиста, такого большого герба на поле в Украине еще не было.
И так – это самый большой герб Украины, созданный на поле. Поле – пшеничное, а сам герб высеян горчицей. Она еще маленькая, но через недели две она зацветет. Советую тогда приехать и посмотреть – будет настоящая красота,
– заявил Волочков.
Соорганизатор рекорда Людмила Олексюк отметила, что этот рекорд – подарок от села ко Дню Независимости.
Горчицу посеяли точечным методом там, где раньше смолотили пшеницу. По словам Олексюк, где-то в сентябре поле будет иметь золотистый цвет, тогда герб расцветет желтым.
Волочков отметил, что советует приехать в Серединку через 2 недели: тогда все расцветет и будет настоящая красота.
Возле села Серединка установили рекорд / Фото Суспільного и Винницкой ОГА
Фиксация рекорда стала настоящим праздником
- Рекорд приурочили ко Дню Независимости Украины и Дню села Серединка – его отметили 19 августа. Герб высадили на площади более 60 гектаров.
- В праздничный день на поле собрались 140 жителей села. Они выстроились в цифру 30.
Рекорд Херсонщины не удался
- На Херсонщине ко Дню Независимости пытались установить флагшток, размеры которого должны были составлять 12 на 18 метров. Это должен был быть рекорд области.
- В то же время за несколько дней до праздника флагшток упал на припаркованный вблизи Lexus.
- Заместитель главы облгосадминистрации Эдуард Науменко заявил, что "из-за оборвания стропы, он упал с высоты".