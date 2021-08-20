Тризуб "засеяли" на поле возле села Серединка. Представитель Книги рекордов Украины Олег Волочков рассказал, что рекорд тщательно проверили.

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По словам специалиста, такого большого герба на поле в Украине еще не было.

И так – это самый большой герб Украины, созданный на поле. Поле – пшеничное, а сам герб высеян горчицей. Она еще маленькая, но через недели две она зацветет. Советую тогда приехать и посмотреть – будет настоящая красота,

– заявил Волочков.

Соорганизатор рекорда Людмила Олексюк отметила, что этот рекорд – подарок от села ко Дню Независимости.

Горчицу посеяли точечным методом там, где раньше смолотили пшеницу. По словам Олексюк, где-то в сентябре поле будет иметь золотистый цвет, тогда герб расцветет желтым.

Волочков отметил, что советует приехать в Серединку через 2 недели: тогда все расцветет и будет настоящая красота.

Возле села Серединка установили рекорд / Фото Суспільного и Винницкой ОГА

Фиксация рекорда стала настоящим праздником

Рекорд приурочили ко Дню Независимости Украины и Дню села Серединка – его отметили 19 августа. Герб высадили на площади более 60 гектаров.

В праздничный день на поле собрались 140 жителей села. Они выстроились в цифру 30.

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