Инцидент произошел на площади областной универсальной научной библиотеки имени Олеся Гончара. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

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Объяснение ОДА

Заместитель председателя облгосадминистрации Эдуард Науменко подтвердил падение флагштока.

Во время его установки, из-за оборвания стропы, он упал с высоты. Эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа этого объекта компанией, которая должна была его установить,

– пояснил чиновник.

По словам Науменко, на место происшествия уже выехали представители ОГА. Кроме того, политик подчеркнул: деньги на флагшток из бюджета не выделяли.

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