Инцидент произошел на площади областной универсальной научной библиотеки имени Олеся Гончара. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.
Заметьте "Праздник на костях": в Конотопе День Независимости будут праздновать на месте бывшего концлагеря
Объяснение ОДА
Заместитель председателя облгосадминистрации Эдуард Науменко подтвердил падение флагштока.
Во время его установки, из-за оборвания стропы, он упал с высоты. Эта стропа была новой, приобретенной специально для монтажа этого объекта компанией, которая должна была его установить,
– пояснил чиновник.
По словам Науменко, на место происшествия уже выехали представители ОГА. Кроме того, политик подчеркнул: деньги на флагшток из бюджета не выделяли.
Новость дополняется
В Херсоне упал флагшток: смотрите видео KlymenkoTime