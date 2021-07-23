Под руководством заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой экспертная комиссия объединит представителей ассоциаций и общественных объединений производителей продукции с географическими указаниями специальных научных заведений. Также присоединится Торгово-промышленная палата Украины.

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Новикова отметила, что Украина имеет продукты с дополнительной рыночной стоимостью. Речь идет о товарах с четким географическим происхождением. Первыми продуктами стали "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брындзя", "Мелитопольская черешня".

По словам Новиковой, министерство уже направило документы, чтобы приобщить к европейскому реестру географических указаний информацию об аутентичных украинских товарах.

Развитие крафтового производства

Рассматривают и другие товары, требующие правовой охраны. Новикова подчеркнула, что еду с подтвержденным географическим происхождением считают национальным достоянием в странах ЕС.

В Минэкономики отметили, что Украина также принимает меры, чтобы местные товары с географическим происхождением получили признание в ЕС, а национальные предприниматели развивали крафтовое производство и имели доступ к новым платформам продаж. Поэтому увеличивали прибыли.

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Также на заседании рассмотрели и согласовали ряд товаров, претендующих получить защиту по географическому происхождению. После того как они получат сертификацию, необходимо зарегистрировать географические указания на национальном уровне.

Претендуют получить сертификацию следующие продукты:

"Долина Фрумшика";

"Херсонский арбуз";

"Придунайская Бессарабия";

"Ялпуг";

"Мед Закарпатья / Закарпатский мед";

"Мясо баранины Фрумшика / Баранина Фрумшика";

"Закарпатье / Закарпатское вино";

"Аша-Абаг".