Под руководством заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой экспертная комиссия объединит представителей ассоциаций и общественных объединений производителей продукции с географическими указаниями специальных научных заведений. Также присоединится Торгово-промышленная палата Украины.
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Новикова отметила, что Украина имеет продукты с дополнительной рыночной стоимостью. Речь идет о товарах с четким географическим происхождением. Первыми продуктами стали "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брындзя", "Мелитопольская черешня".
По словам Новиковой, министерство уже направило документы, чтобы приобщить к европейскому реестру географических указаний информацию об аутентичных украинских товарах.
Развитие крафтового производства
Рассматривают и другие товары, требующие правовой охраны. Новикова подчеркнула, что еду с подтвержденным географическим происхождением считают национальным достоянием в странах ЕС.
В Минэкономики отметили, что Украина также принимает меры, чтобы местные товары с географическим происхождением получили признание в ЕС, а национальные предприниматели развивали крафтовое производство и имели доступ к новым платформам продаж. Поэтому увеличивали прибыли.
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Также на заседании рассмотрели и согласовали ряд товаров, претендующих получить защиту по географическому происхождению. После того как они получат сертификацию, необходимо зарегистрировать географические указания на национальном уровне.
Претендуют получить сертификацию следующие продукты:
- "Долина Фрумшика";
- "Херсонский арбуз";
- "Придунайская Бессарабия";
- "Ялпуг";
- "Мед Закарпатья / Закарпатский мед";
- "Мясо баранины Фрумшика / Баранина Фрумшика";
- "Закарпатье / Закарпатское вино";
- "Аша-Абаг".
Что такое географические указания?
Географические указания – это название территории, идентифицирующей товар, который происходит из конкретной географической локации и имеет качество, репутацию или другие характеристики. Все характеристики обусловлены географическим происхождением. Важно, что один из этапов производства товара происходит именно на этой локации.