Солодкий вантаж до філії "Переяславська" смачний вантаж прибув буксир "Нодарі Чантурія". Цей рейс став ювілейним – 5 – у транспортуванні баштанних з Півдня водами Дніпра.
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Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир Нодарі Чантурія з несамохідним судном NBL – 003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів,
– мовиться у повідомленні.
Вже з 21 серпня ці кавуни з'являться на прилавках столичних крамниць.
На Київщину прибули 300 тонн кавунів / ТОВ СП "Нібулон"
- Мінекономіки України розпочало роботу над процесом надання українським продуктам з історичним географічним походженням реєстрацію географічного зазначення та визнання на території ЄС.
- Зокрема, сертифікати можуть отримати такі продукти: "Херсонський кавун", "Мед Закарпаття / Закарпатський мед" та "Закарпаття / Закарпатське вино".