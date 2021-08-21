В филиал "Переяславская" прибыл буксир "Нодари Чантурия". Этот рейс стал юбилейным – 5 – в транспортировке бахчевых с Юга водами Днепра.
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Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир "Нодари Чантурия" с несамоходным судном NBL – 003 доставили в пункт назначения 300 тонн спелых арбузов,
– говорится в сообщении.
Уже с 21 августа эти арбузы появятся на прилавках столичных магазинов.
На Киевщину прибыли 300 тонн арбузов / ООО СП "Нибулон"
- Минэкономики Украины начало работу над процессом предоставления украинским продуктам с историческим географическим происхождением регистрации географического указания и признания на территории ЕС.
- В частности, сертификаты могут получить такие продукты: "Херсонский арбуз", "Мед Закарпатья / Закарпатский мед" и "Закарпатье / Закарпатское вино".