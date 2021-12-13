У Київ прибув Вифлеємський Вогонь Миру: яскраві фото з Михайлівського собору

В Україну традиційно перед Різдвом прибув Вифлеємський Вогонь Миру. Його привезли у Михайлівський Золотоверхий собор Києва ввечері 12 грудня.

До української святині вогонь як завжди привезли члени скаутської організації "Пласт". Запалити від нього свою свічку могли всі охочі.

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Де засвітиться іскра Миру

Після запалення на Святій землі, у місці народження Ісуса Христа, Вифлеємський Вогонь миру везуть до Європи і зокрема до України.

У нашій державі його розвозять по усіх регіонах – у сиротинці, лікарні, храми і навіть на фронт військовим.

Крім того, цьогоріч свічки із ним запалають у таких містах сходу, як Лисичанськ, Маріуполь та Костянтинівка.

Вогонь для Зеленського

Наприкінці 2020 року українські пластуни також привезли Вифлеємський Вогонь миру в Україну. Тоді вони навіть зустрілися із президентом Володомиром Зеленським і першою леді та передали їм свічку.

У Михайлівський Золотоверхий собор привезли Вифлеємський Вогонь Миру / Фото "Великого Києва", ТСН

Текст публікації "Великого Києва":

Вчора пластуни привезли до Михайлівського собору Вифлеємський Вогонь Миру. Запалити свічку з вогню Миру могли всі охочі.



Далі вогонь передадуть у всі області України, враховуючи Лисичанськ, Костянтинівку та Маріуполь на сході.