До української святині вогонь як завжди привезли члени скаутської організації "Пласт". Запалити від нього свою свічку могли всі охочі.
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Де засвітиться іскра Миру
- Після запалення на Святій землі, у місці народження Ісуса Христа, Вифлеємський Вогонь миру везуть до Європи і зокрема до України.
- У нашій державі його розвозять по усіх регіонах – у сиротинці, лікарні, храми і навіть на фронт військовим.
- Крім того, цьогоріч свічки із ним запалають у таких містах сходу, як Лисичанськ, Маріуполь та Костянтинівка.
Вогонь для Зеленського
Наприкінці 2020 року українські пластуни також привезли Вифлеємський Вогонь миру в Україну. Тоді вони навіть зустрілися із президентом Володомиром Зеленським і першою леді та передали їм свічку.
У Михайлівський Золотоверхий собор привезли Вифлеємський Вогонь Миру / Фото "Великого Києва", ТСН
Текст публікації "Великого Києва":
Вчора пластуни привезли до Михайлівського собору Вифлеємський Вогонь Миру. Запалити свічку з вогню Миру могли всі охочі.
Далі вогонь передадуть у всі області України, враховуючи Лисичанськ, Костянтинівку та Маріуполь на сході.