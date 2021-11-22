Київ скоро може вийти з червоної зони, – Кличко
Джерело:ютуб телеканалу "Київ"
Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що невдовзі столиця може вийти з червоної зони карантину. За його словами, ситуація із захворюваністю на короновірус дещо стабілізувалася.
Про вирівнювання ситуації свідчить те, що наразі в Києві заповненість ліжок у лікарнях знизилася до 58%, а ліжок із киснем – до 61%.
Актуально У Києві почала діяти червона зона: що та кому заборонять
Рятує вакцинація
Кличко розповів, що розв'язанню COVID-кризи значно сприяла вакцинація. Наразі уже більше ніж кожен другий киянин пройшов процедуру щеплення – це 2,7 мільйона людей. За його словами, 1,2 мільйона отримали обидві дози вакцини, а 1,5 мільйона – одну дозу.
Ми зараз маємо позитивну динаміку, і я сподіваюся, тримаю кулаки – якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми можемо вийти з червоної зони, перейти в помаранчеву. Але, тим не менш, це не має давати нам думати, що можна розслаблятися. Хвороба ще є,
– сказав мер.
Перші послаблення
Починаючи з понеділка, 22 листопада, у столичних школах відновився очний формат навчання. За парти можуть повернутися усі учні. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Мер Києва анонсував вихід столиці з червоної зони: відео