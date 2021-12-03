У "Київ Цифровий" додадуть записи до ЦНАПів та безліч корисних функцій

Команда розробників міського додатку "Київ Цифровий" планує додавати до застосунку нові можливості. Вже з 2022 жителі столиці зможуть за допомогою смартфону подавати петиції, стежити за станом повітря та рухом транспорту.

За словами очільника Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, Київ перетворюється на "розумне місто" досить швидко. Впровадження нових технологій мають спрощувати життя киянам. Зокрема, позбавлять необхідності стояння у чергах.

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Наразі у застосунку працюють зручні сервіси для водіїв, можливі поповнення транспортних карток та голосування за громадські проєкти. Крім того, додаток може повідомляти користувачам про планові або аварійні роботи в будинку.

Які можливості додадуть до "Києва Цифрового" у 2022 році

Вже на початку 2022 розробники застосунку обіцяють додати до "Києва Цифрового" можливість додати віртуальну транспортну картку. Коли це станеться, носити із собою пластикову картку буде не обов'язково.

Крім того, у додаток інтегрують моніторинг якості повітря. У різних частинах столиці встановлять 40 спеціальних пунктів для аналізу повітря.

Також у "Київ Цифровий" додадуть розклад руху автобусів, тролейбусів та трамваїв. Користувачі зможуть переглядати маршрути та зупинки транспорту, а також стежити за рухом на карті.

Протягом року у додаток планують впровадити ще одну корисну функцію – можливість подати електронну петицію та записатися до центрів надання адміністративних послуг.

Коли саме мешканці столиці зможуть користуватися новими послугами, наразі невідомо. Однак Олег Половинко обіцяє, що із оновленням застосунку не зволікатимуть.