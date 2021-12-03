По словам главы Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, Киев превращается в "умный город" довольно быстро. Внедрение новых технологий должно упрощать жизнь киевлянам. В частности, избавит от необходимости стояния в очередях.

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Сейчас в приложении работают удобные сервисы для водителей, возможны пополнения транспортных карточек и голосование за общественные проекты. Кроме того, приложение может сообщать пользователям о плановых или аварийных работах в доме.

Какие возможности добавят в "Киев Цифровой" в 2022 году

Уже в начале 2022 года разработчики приложения обещают добавить в "Киев Цифровой" возможность добавления виртуальной транспортной карточки. Когда это произойдет, носить с собой пластиковую карточку будет не обязательно.

Кроме того, в приложение интегрируют мониторинг качества воздуха. В разных частях столицы установят 40 специальных пунктов для анализа воздуха.

Также в "Киев Цифровой" добавят расписание движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Пользователи смогут просматривать маршруты и остановки транспорта, а также следить за движением на карте.

В течение года в приложение планируют внедрить еще одну полезную функцию – возможность подать электронную петицию и записаться в центры предоставления административных услуг.

Когда именно жители столицы смогут пользоваться новыми услугами, пока неизвестно. Однако Олег Половинко обещает, что с обновлением приложения не будут медлить.