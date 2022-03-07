У Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів столиці
7 березня 2022 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Петра Оленича
Відтепер продовольчі магазини, які пррдовжують свою роботу в столиці, можна знайти на карті. Вона доступна у застосунку Київ Цифровий.
Після початку війни не всі магазини продовжили працювати. Відтепер ті магазини, які й далі працюють, залишаться на карті.
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Інформація щодо магазинів постійно оновлюється.
Карта продовольчих магазинів Києва
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