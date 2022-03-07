У Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів столиці

7 березня 2022 , 14:14
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Петра Оленича

Відтепер продовольчі магазини, які пррдовжують свою роботу в столиці, можна знайти на карті. Вона доступна у застосунку Київ Цифровий.

Після початку війни не всі магазини продовжили працювати. Відтепер ті магазини, які й далі працюють, залишаться на карті.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Інформація щодо магазинів постійно оновлюється.

Карта продовольчих магазинів Києва

 

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Іван Магуряк