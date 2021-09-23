Київ у жовтій зоні: які заборони почали діяти в столиці

У Києві з 23 вересня запровадили жовту зону карантину. Відтак заборонили заходи з понаднормовою кількістю людей. Також закриватимуть школи, де менш ніж 80% вакцинованих працівників.

Карантин ввели по всіх території України. прем'єр-міністр Шмигаль зауважив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тому жовта зона є обов'язковою.

До теми Усі області – "жовті": карантинні обмеження в Україні посилили

Обмеження в жовтій зоні

У жовтій зоні карантину забороняють:

масові заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри або понад дві третини місць;

діяльність кінотеатрів та закладів культури із наповненістю залів понад дві третини або 50% місць;

заповненість спортзали та фітнес-центрів більш ніж 1 особа на 10 кв. м;

роботу закладів освіти, де не менш ніж 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікат вакцинації;

розміщення відвідувачів кафе та ресторанів на відстані меншій, ніж 1,5 метра між столами та більш як 4 особи за столом (без урахування дітей до 18 років);

діяльність хостелів.



Нові правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Карантинні обмеження не застосовуватимуться до людей, у яких понад 80% персоналу та 100% відвідувачів (крім осіб до 18 років) мають жовтий або зелений COVID-сертифікат.