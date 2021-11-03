Київ знову перетвориться на Сайлент-Гілл: містян попередили про туман

3 листопада 2021 , 23:03
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Джерело:

сайт Укргідрометцентру

Жителів Києва попередили про те, що 4 листопада місто огорне густий туман. Погіршення погодних умов триватиме впродовж доби.

Особливо відчутним це буде у ранкову та вечірню пору доби, зауважили синоптики. За їх прогнозами, видимість на дорогах обмежуватиметься 200 – 500 метрами.

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Водіїв попередили про небезпеку

Метеорологи наголосили, що через туман в Україні й у Києві зокрема оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Окрім столиці, такі самі погодні умови спостерігатимуться у більшості регіонів України. Оминуть тумани лише Львівщину, Тернопільщину та Хмельниччину.


Київ та більшу частину Україні 4 листопада огорнуть тумани / Інфографіка Укргідрометцентру

Як водіям убезпечити себе на дорозі

  • Рятувальники радять автомобілістам не їздити на високій швидкості в туманну погоду.
  • Не забувати про увімкнення протитуманних фар.
  • Не нехтувати дистанцією під час руху.
  • Не забувати про увімкнення аварійних вогнів під час зупинки.
  • Не ризикувати із надто екстремальними маневрами. 

Геловінський туман зачарував Київ

Напередодні Геловіну Київ також поринув у хмари туману. У суботу, 30 жовтня, жителі столиці встигли зробити містичні фото неймовірних краєвидів. Адже густий серпанок лише додав місту особливої атмосфери.

Автор: Вікторія Довгань