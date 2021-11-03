Особливо відчутним це буде у ранкову та вечірню пору доби, зауважили синоптики. За їх прогнозами, видимість на дорогах обмежуватиметься 200 – 500 метрами.

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Водіїв попередили про небезпеку

Метеорологи наголосили, що через туман в Україні й у Києві зокрема оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Окрім столиці, такі самі погодні умови спостерігатимуться у більшості регіонів України. Оминуть тумани лише Львівщину, Тернопільщину та Хмельниччину.



Київ та більшу частину Україні 4 листопада огорнуть тумани / Інфографіка Укргідрометцентру

Як водіям убезпечити себе на дорозі

Рятувальники радять автомобілістам не їздити на високій швидкості в туманну погоду.

Не забувати про увімкнення протитуманних фар.

Не нехтувати дистанцією під час руху.

Не забувати про увімкнення аварійних вогнів під час зупинки.

Не ризикувати із надто екстремальними маневрами.

Геловінський туман зачарував Київ

Напередодні Геловіну Київ також поринув у хмари туману. У суботу, 30 жовтня, жителі столиці встигли зробити містичні фото неймовірних краєвидів. Адже густий серпанок лише додав місту особливої атмосфери.