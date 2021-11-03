Особливо відчутним це буде у ранкову та вечірню пору доби, зауважили синоптики. За їх прогнозами, видимість на дорогах обмежуватиметься 200 – 500 метрами.
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Водіїв попередили про небезпеку
Метеорологи наголосили, що через туман в Україні й у Києві зокрема оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Окрім столиці, такі самі погодні умови спостерігатимуться у більшості регіонів України. Оминуть тумани лише Львівщину, Тернопільщину та Хмельниччину.
Київ та більшу частину Україні 4 листопада огорнуть тумани / Інфографіка Укргідрометцентру
Як водіям убезпечити себе на дорозі
- Рятувальники радять автомобілістам не їздити на високій швидкості в туманну погоду.
- Не забувати про увімкнення протитуманних фар.
- Не нехтувати дистанцією під час руху.
- Не забувати про увімкнення аварійних вогнів під час зупинки.
- Не ризикувати із надто екстремальними маневрами.
Геловінський туман зачарував Київ
Напередодні Геловіну Київ також поринув у хмари туману. У суботу, 30 жовтня, жителі столиці встигли зробити містичні фото неймовірних краєвидів. Адже густий серпанок лише додав місту особливої атмосфери.