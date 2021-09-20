"КиївПрайд" міг закінчитися трагедією: активістка поскаржилася на організацію

Учасники маршу "КиївПрайд" на підтримку прав ЛГБТ-спільноти після його закінчення не змогли організовано роз’їхатися через недоліки організації. Попри те, що для цього було виділено спеціальний потяг метро, люди були змушеними довго чекати та навіть непритомніли.

Трансгендерна жінка уточнила, що учасників ходи організовано завели на станцію підземки "Площа Льва Толстого". Втім, транспорт прибув лише через 30 хвилин.

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З нами поводилися в метро, як з худобою. Усіх загнали вниз на платформи та не подавали потяги більше ніж 30 хвилин,

– обурилася Домані.

Паніка та непритомні на пероні

ЛГБТ-активістка також поскаржилася на те, що через скупчення натовпу в багатьох людей починалися панічні атаки та запаморочення. А дехто через брак повітря та тисняву навіть непритомнів.

Жінка зауважила, що раніше після "КиївПрайду" його учасників вивозили із центру міста потягами, які курсували один за одним. Втім, цього разу цей момент не продумали.

Конфлікти з поліцейськими

У коментарях під дописом Домані деякі користувачі навпаки запевнили, що закінчення заходу було гарно спланованим і окремо подякували за це поліції. Втім, жінка озвучила свою версію і висловила незадоволення роботою правоохоронців.

"Поліції дякувати? Це в*родки кінчені, я трьом це на платформі так і сказала, і вони саме так про всіх учасників Маршу відгукувалися, стоячи в оточенні внизу метро. Дякувати, бл*дь, за що? До трагедії там рукою подати було",

— пише вона.

Як пройшов Марш Рівності

Цьогоріч захід відбувся під гаслом "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

Загалом учасники висунули до влади вісім вимог. Одна з головних – ухвалення закону про відповідальність за дискримінацію та нетерпимість.

Загалом "КиївПрайд" завершився мирно і без сутичок. Хоча у парку Шевченка збиралися і його противники.

Що таке "КиївПрайд" Марш Рівності проводиться у столиці України щорічно, починаючи з 2016 року. Втім у 2020 році хода на підтримку прав ЛГБТ-людей не проводилася через пандемію коронавірусу.

Текст публікації Анастасії Єви Домані:

Деякі учасники ЛГБТ-маршу також скаржилися на нібито відсутність вбиралень.

"КиївПрайд" був затьмарений організацією відходу, з нами поводилися в метро, як з худобою.

Всіх загнали вниз на платформи і не подавали потяги понад 30 хвилин.

Панічні атаки, людям ставало зле, тиснява і задуха, замкнутий простір, відсутність медичної допомоги і все інше.