Більшість жителів Києва не появу гомофобної реклами не відреагували. Однак представники ЛГБТ-спільноти вирішили розібратися, хто саме розмістив борди.
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Активістка Олена Шевченко у фейсбуці звинуватила оператора рекламних конструкцій у появі скандальної реклами. Згодом вона оновила пост та додала позицію компанії Bigmedia.
Захопили площі кількох фірм
Рекламу проти ЛГБТ розмістили у багатьох місцях Києва / Фото Олени Шевченко
- Рекламу зі скандальним змістом побачили на багатьох вулицях Києва. Розмістили її на офіційно встановлених бордах.
- Втім, у Bigmedia кажуть, що самі є постраждалими. Нібито вночі невідомі зловмисники самостійно поклеїли постери на конструкції.
- Представники рекламного оператора підкреслили, що написали заяву про самозахоплення трьох рекламних бордів до поліції та пообіцяли якнайшвидше демонтувати антисоціальні плакати.
Наша компанія має дуже чітку соціальну позицію, виражену у власних соціальних проєктах, а також у підтримці всеукраїнських соціальних гуманних ініціатив. Ми засуджуємо як порушення Законодавства України, так і розповсюдження повідомлень, спрямованих на розпал ворожнечі, ненависті та порушення рівноправності громадян,
– зазначили у Bigmedia.
Реклама спричинила чималий скандал / Фото Олени Шевченко