Більшість жителів Києва не появу гомофобної реклами не відреагували. Однак представники ЛГБТ-спільноти вирішили розібратися, хто саме розмістив борди.

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Активістка Олена Шевченко у фейсбуці звинуватила оператора рекламних конструкцій у появі скандальної реклами. Згодом вона оновила пост та додала позицію компанії Bigmedia.

Захопили площі кількох фірм



Рекламу проти ЛГБТ розмістили у багатьох місцях Києва / Фото Олени Шевченко

Рекламу зі скандальним змістом побачили на багатьох вулицях Києва. Розмістили її на офіційно встановлених бордах.

Втім, у Bigmedia кажуть, що самі є постраждалими. Нібито вночі невідомі зловмисники самостійно поклеїли постери на конструкції.

Представники рекламного оператора підкреслили, що написали заяву про самозахоплення трьох рекламних бордів до поліції та пообіцяли якнайшвидше демонтувати антисоціальні плакати.



Наша компанія має дуже чітку соціальну позицію, виражену у власних соціальних проєктах, а також у підтримці всеукраїнських соціальних гуманних ініціатив. Ми засуджуємо як порушення Законодавства України, так і розповсюдження повідомлень, спрямованих на розпал ворожнечі, ненависті та порушення рівноправності громадян,

– зазначили у Bigmedia.



Реклама спричинила чималий скандал / Фото Олени Шевченко