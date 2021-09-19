Марш стартував 19 вересня об 11:00. Його учасники збиралися біля Національної опери України та неподалік Золотих воріт.

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КиївПрайд у 2021 році: вимоги учасників

Головна тема київського Маршу рівності – " Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". Учасники ходи висунули 8 вимог до української влади. Зокрема, закликають ввести у дію законодавство про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп.

Мовиться про законопроєкт №5488 – про в ідповідальність за дискримінацію та нетерпимість. Його зареєстрували ще 13 травня 2021 року. У документі пропонують, наприклад, встановити кримінальну відповідальність за публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості. Крім цього, учасники КиївПрайду закликали реформувати українську правоохоронну систему, а також визнати цивільні партнерства серед осіб однієї статі тощо.

КиївПрайд 2021 стартував у столиці / Фото 24 каналу (Альони Чернецької)

До КиївПрайду долучився, наприклад, посол Нідерландів в Україні – Йеннес де Мол. Він оцінив організацію столичного маршу й відзначив, що йому дуже подобається бути його учасником. "Тут багато людей, які мають одні й ті ж відчуття – свободи. Вони є самими собою. Мені це нагадує те, що я відчуваю у себе вдома в Амстердамі. Це хорощий приклад європейської інтеграції", – зауважив дипломат.

Зверніть увагу! КиївПрайд простягнувся на 1 кілометр. Він завершився на площі Льва Толстого. За словами організаторів, у заході взяли участь до 7 тисяч людей.

Зазначимо, що організатори перед ходою звернулися до її учасників й закликали прийти на марш у захисних масках. На марш заборонили брати пляшки зі скла, розкладні металеві та гострі предмети, фаєри та інші вибухонебезпечні речовини.

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Невідома жінка заблокувала рух

Не обійшлося і без непередбачуваних інцидентів. Під час ходи невідомо жінка підійшла до учасників ходи й лягла на асфальт прям перед ними. Через це рух вулицею довелося тимчасово зупинити. До неї підійшли правоохоронці: вони вивели жінку, після чого колона вирушила далі.

У парку Шевченка збиралися противники КиївПрайду

Водночас у парку імені Тараса Шевченка збиралися противники Маршу Рівності, їх було кілька десятків. Це представники різних організацій, зокрема – "Традиції та порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт". Вони принесли плакати із надписами на кшалт: "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці", "Традиційна сім'я – це природно".

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