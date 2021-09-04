Попередньо відомо, що проти маршу виступив навіть муніципалітет міста. Відомо, що через сутички 2 людей доправили в лікарню.

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У Литві відбувся ЛГБТ-марш: поліція затримала 22 людей

Місто Каунас – друге за величиною в Литві. Саме там вперше в історії міста відбувся марш представників сексуальних меншин Kaunas Pride.

Щоб не було сутичок та провокацій, поліція супроводжувала учасників маршу. Про інцидент стало відомо вже після закінчення маршу.

За попередніми даними, група хлопців напала на групу дівчат і хлопців. Одного хлопця закидали яйцями, в капюшон іншого кинули феєрверк, забрали прапор ЛГБТ,

– мовиться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними, як мінімум 2 людям потрібна була медична допомога. Станом на 16 годину 4 вересня повідомляли, що поліція затримала 18 людей.

Проте видання Lrytas.lt написало, що о 18 годині поліцейські повідомили про 22 затриманих. А також у поліції розповіли, що склали 11 протоколів та розпочали 5 досудових розслідувань.

У Литві на ЛГБТ-марші відбулись сутички / Фото Lrytas.lt

До речі, у місцевої громадськості марш викликав опір й навіть муніципалітет Каунаса виступив проти нього.

Через напруженість ситуації учасників маршу просили не носити з собою вулицями відкрито ЛГБТ-атрибутику та плакати, а тільки під час маршу.

За словами організаторів, це не свято спільноти, а мирний протест, щоб привернути увагу до проблем меншин.

Журналісти повідомляли, що ще вранці на місці заходу почали збиратись нетверезі люди, однак поліція їх зупиняла.

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