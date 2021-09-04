Предварительно известно, что против марша выступил даже муниципалитет города. Известно, что из-за столкновений 2 человек доставили в больницу.

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В Литве состоялся ЛГБТ-марш: полиция задержала 22 человека

Город Каунас – второй по величине в Литве. Именно там впервые в истории города состоялся марш представителей сексуальных меньшинств Kaunas Pride.

Чтобы не было столкновений и провокаций, полиция сопровождала участников марша. Об инциденте стало известно уже после окончания марша.

По предварительным данным, группа парней напала на группу девушек и парней. Одного парня забросали яйцами, в капюшон другого бросили фейерверк, забрали флаг ЛГБТ,

– говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, как минимум 2 людям потребовалась медицинская помощь. По состоянию на 16 часов 4 сентября сообщалось, что полиция задержала 18 человек.

Однако издание Lrytas.lt написало, что в 18 часов полицейские сообщили о 22 задержанных. А также в полиции рассказали, что составили 11 протоколов и начали 5 досудебных расследований.

В Литве на ЛГБТ-марше произошли столкновения / Фото Lrytas.lt

Кстати, у местной общественности марш вызвал сопротивление и даже муниципалитет Каунаса выступил против него.

Из-за напряженности ситуации участников марша просили не носить с собой по улицам открыто ЛГБТ-атрибутику и плакаты, а только во время марша.

По словам организаторов, это не праздник сообщества, а мирный протест, чтобы привлечь внимание к проблемам меньшинств.

Журналисты сообщали, что еще утром на месте мероприятия начали собираться нетрезвые люди, однако полиция их останавливала.

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