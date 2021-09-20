Большинство жителей Киева не отреагировали на гомофобную рекламу. Однако представители ЛГБТ-сообщества решили разобраться, кто именно разместил борды.

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Активистка Елена Шевченко в фейсбуке обвинила оператора рекламных конструкций в появлении скандальной рекламы. Впоследствии она обновила пост и добавила позицию компании Bigmedia.

Захватили площади нескольких фирм

Рекламу против ЛГБТ разместили во многих местах Киева / Фото Елены Шевченко

Рекламу со скандальным содержанием увидели на многих улицах Киева. Разместили ее на официально установленных бордах.

Впрочем, в Bigmedia говорят, что сами являются пострадавшими. Якобы ночью неизвестные злоумышленники самостоятельно поклеили постеры на конструкции.

Представители рекламного оператора подчеркнули, что написали заявление о самозахвате трех рекламных бордов в полицию и пообещали как можно быстрее демонтировать антисоциальные плакаты.

Наша компания имеет очень четкую социальную позицию, выраженную в собственных социальных проектах, а также в поддержке всеукраинских социальных гуманных инициатив. Мы осуждаем как нарушение Законодательства Украины, так и распространения сообщений, направленных на разгар вражды, ненависти и нарушение равноправия граждан,

– отметили в Bigmedia.



Реклама вызвала большой скандал / Фото Елены Шевченко