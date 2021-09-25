На Київщині 16-річний мотоцикліст збив велосипедистку: жінка померла в лікарні

У селищі Калинівка у Київській області сталася смертельна ДТП за участі неповнолітнього хлопця. Внаслідок зіткнення велосипеда та мотоцикла загинула 44-річна жінка.

Аварія трапилася ввечері, 24 вересня, близько 20:00. Про неї ЗМІ повідомляє з посиланням на власні джерела.

До речі Під Києвом п'яний водій влетів у новеньке авто поліції: патрульного аж відкинуло

Юний мотоцикліст збив жінку

Попередньо відомо, що 16-річний мотоцикліст наїхав на велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Постраждалу з травмами доправили до лікарні. За її життя боролися медики, однак намарно: травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла у медзакладі.



Мотоцикліст збив жінку на велосипеді

На місці аварії працювали представники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події, триває слідство.

Гучні ДТП на Київщині останнім часом