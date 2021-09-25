Аварія трапилася ввечері, 24 вересня, близько 20:00. Про неї ЗМІ повідомляє з посиланням на власні джерела.
До речі Під Києвом п'яний водій влетів у новеньке авто поліції: патрульного аж відкинуло
Юний мотоцикліст збив жінку
Попередньо відомо, що 16-річний мотоцикліст наїхав на велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Постраждалу з травмами доправили до лікарні. За її життя боролися медики, однак намарно: травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла у медзакладі.
Мотоцикліст збив жінку на велосипеді
На місці аварії працювали представники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події, триває слідство.
Гучні ДТП на Київщині останнім часом
- На Брест-Литовському шосе біля Києва 25 вересня сталася ДТП за участю поліцейських. Водій мікроавтобуса влетів у машину патрульних, коли ті перевіряли інше авто. Постраждали 4 людини.
- У селищі Конча-Заспа, що біля Києва, у ніч проти 25 вересня Toyota Camry протаранила паркан території. Очевидці кажуть, що це нібито держрезиденція президента.
- На виїзді на бульвар Дружби народів у Києві водій BMW на чималій швидкості влетів у бетонну стіну. Після зіткнення водій забороняв свідкам робити фото та відео з місця події та навіть намагався відібрати у людей телефон.