Авария случилась вечером, 24 сентября, около 20:00. О ней СМИ сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Юный мотоциклист сбил женщину

Предварительно известно, что 16-летний мотоциклист наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. За ее жизнь боролись медики, однако напрасно: травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла в медучреждении.



Мотоциклист сбил женщину на велосипеде

На месте аварии работали представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия, идет следствие.

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