Патрульные на новенькой Toyota Corolla остановили автомобиль Skoda белорусской регистрации. Когда правоохранитель выходил из машины, в Toyota Corolla врезался Ford Transit.

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Полицейского отбросило

От удара копа отбросило от машины. Однако микроавтобус продолжил ехать и влетел в Skoda, стоявшую впереди.

В результате пострадал пассажир из Ford Transit, двое полицейских и мужчина из Skoda. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Водитель мог быть пьяным

Свидетели говорят, что водитель Ford был в состоянии алкогольного опьянения. Однако это будет устанавливать экспертиза.

Машина полицейских была новенькая

Полицейские только получили новую Toyota Corolla. Они успели поездить на ней всего несколько тысяч километров. Теперь же авто разбито.

Из-за аварии образовалась огромная пробка в направлении Киева.

ДТП под Киевом / Фото dtp.kiev.ua:

Смотрите видео с места ДТП: