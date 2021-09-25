Патрульні на новенькій Toyota Corolla зупинили автомобіль Skoda білоруської реєстрації. Коли правоохоронець виходив з машини, у Toyota Corolla врізався Ford Transit.

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Поліцейського аж відкинуло

Від удару копа відкинуло від машини. Проте мікроавтобус продовжив їхати та влетів у Skoda, що стояла попереду.

У результаті постраждав пасажир з Ford Transit, двоє поліцейських та чоловік зі Skoda. Потерпілих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Водій міг бути п'яним

Свідки кажуть, що водій Ford був у стані алкогольного сп’яніння. Однак це встановлюватиме експертиза.

Машина поліцейських була новенька

Поліцейські тільки отримали нову Toyota Corolla. Вони встигли поїздити на ній лише кілька тисяч кілометрів. Тепер же авто розтрощене.

Через аварію утворився величезний затор в напрямку Києва.

ДТП під Києвом / Фото dtp.kiev.ua:

Дивіться відео з місця ДТП: