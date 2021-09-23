В результате инцидента никто не пострадал. Однако машина получила серьезные повреждения. Владельцем BMW оказался иностранец.

Смотрите также Во Львове водитель Honda врезался в электроопору и перевернулся на крышу: жуткое видео

После ДТП водитель запрещал свидетелям делать фото и видео с места происшествия и даже пытался отобрать у людей телефон.

Придумал, что его подрезали

Патрульным полицейским, которые оформляли ДТП, мужчина пояснил, что его якобы подрезал водитель Audi, скрывшийся с места аварии.

Впрочем, очевидцы инцидента говорят, что водитель не справился с управлением.

В отношении владельца BMW составили протокол о нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит 850 гривен штрафа.

Момент ДТП сняли на видеорегистратор другие участники движения. Судя по видео, мужчина банально очень сильно нажал на педаль газа и его занесло в опору путепровода. "Немец" чудом не влетел в двигавшуюся рядом Audi. От удара машину развернуло на дороге.