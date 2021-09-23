Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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Водитель влетел в столб и перевернулся на крышу
Жуткая авария произошла примерно в 20:47 на улице Сыховской. 43-летний водитель Honda CR-V не справился с управлением и на скорости влетел в электроопору. От удара автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП мужчина получил травмы. На месте аварии работали правоохранители и медики скорой. Пострадавшего госпитализировали. Пока неизвестно, находился ли водитель в состоянии опьянения.
Из-за ДТП на Сыховской было затруднено движение. Сейчас ремонтные бригады восстанавливают уличное освещение. Причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.
Смотрите видео с места аварии:
43-летний водитель не справился с управлением / Фото патрульной полиции Львовщины
Автомобиль столкнулся с электроопорой / Фото патрульной полиции Львовщины
От удара машина перевернулась / Фото патрульной полиции Львовщины
Водитель попал в больницу / Фото патрульной полиции Львовщины