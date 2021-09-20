ДТП произошло в селе Новый Милятин. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Микроавтобус влетел в бетонную остановку
- Сокрушительная авария произошла примерно в 17:05 на трассе Киев – Чоп в селе Новый Милятин.
- Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 34-летний житель Самбора, не справился с управлением.
- Его машина влетела в бетонную остановку общественного транспорта.
ДТП произошло на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины
Водитель погиб по дороге в больницу
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Он умер по дороге в медучреждение. Также пострадал его пассажир, 32-летний житель Самбора. Медики его госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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Микроавтобус въехал в остановку / Фото полиции Львовщины
34-летний водитель погиб / Фото полиции Львовщины