ДТП трапилась у селі Новий Милятин. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Мікроавтобус влетів у бетонну зупинку

Нищівна аварія сталася приблизно о 17:05 на трасі Київ – Чоп у селі Новий Милятин.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 34-річний житель Самбора, не впорався з керуванням.

Його автівка влетіла у бетонну зупинку громадського транспорту.



ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини

Водій загинув дорогою до лікарні

Внаслідок ДТП водій отримав важкі травми. Він помер дорогою до медзакладу. Також постраждав його пасажир, 32-річний самбірчанин. Медики його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють причини та обставини аварії.

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Мікроавтобус в'їхав у зупинку / Фото поліції Львівщини



34-річний водій загинув / Фото поліції Львівщини