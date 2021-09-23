У Львові водій Honda врізався в електроопору і перекинувся на дах: моторошне відео

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють обставини та причини ДТП.
До теми У Львові п'яний 60-річний водій влетів в авто, яке зупинилось на світлофорі
Водій влетів у стовп і перекинувся на дах
Моторошна аварія трапилася приблизно о 20:47 на вулиці Сихівській. 43-річний водій Honda CR-V не впорався з керуванням і на швидкості влетів у електроопору. Від удару автівка перекинулась на дах.
Внаслідок ДТП чоловік отримав травми. На місці аварії працювали правоохоронці та медики швидкої. Постраждалого госпіталізували. Наразі невідомо, чи перебував водій у стані сп'яніння.
Через ДТП на Сихівській був ускладнений рух. Наразі ремонтні бригади відновлюють вуличне освітлення. Причини та обставини аварії встановлять правоохоронці.
Дивіться відео з місця аварії:
43-річний водій не впорався з керуванням / Фото Патрульної поліції Львівщини
Автівка зіштовхнулась з електроопорою / Фото Патрульної поліції Львівщини
Від удару авто перекинулось / Фото Патрульної поліції Львівщини
Водій потрапив до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини