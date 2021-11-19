На Київщині 9 місяців шукають 22-річного військового, який зник за загадкових обставин

На Київщині вже упродовж 9 місяців розшукують 22-річного Віталія Кондратьєва. Військового востаннє бачили ще 6 березня 2021 року у Білій Церкві.

Олена – мама хлопця – розповідає, що ще у березні на ім'я Кондратьєва придбали квиток на потяг Київ – Маріуполь. За словами жінки, там мешкає ексдівчина її сина. Водночас вона стверджує, що їхні стосунки з Кондратьєвим закінчилися ще взимку. З того часу колишні закохані навіть не розмовляли.

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Нічого про Віталія невідомо. Передали його справу в Білу Церкву. Мене викликали для показань і надання біоматерілу для аналізів ДНК,

– заявила Олена.

Мама зниклого юнака розповіла: правоохоронці перевірили, що колишня дівчина її сина каже правду. Кондратьєва у Маріуполі не було. Наразі навіть невідомо, чи хлопець взагалі сідав у потяг.

Олена припускає: квиток могли купити, щоб збити зі сліду.

Надія знайти живим – небезпідставна

Правоохоронці не розкривають усіх деталей розшуку. Водночас у поліції натякають: є небезпідставна надія, що Кондратьєв – живий.

Востаннє юнака бачили у Білій Церкві, де розташована його військова частина. Обставини зникнення Кондратьєва викликають багато запитань.

Хлопця начебто виселили з гуртожитку. Військовий забрав речі та вирушив у невідомому напрямку.

Лише згодом Олена дізналася, що у гуртожитку спалахнув конфлікт. Водночас його деталей не розголошували. Кондратьєва начебто навіть попросили написати заяву на виселення за власним бажанням.

У Кривому Розі поліція розшукала школяра

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що вдалося розшукати 12-річного школяра на ім'я Михайло.

Хлопець пішов з дому та не повернувся.

Мама школяра відразу забила на сполох та звернулася до правоохоронців.

Жінка назвала правоохоронцям прикмети дитини. Зокрема мовиться про зріст, колір волосся та одяг, у якому Михайла бачили востаннє. Саме ця інформація допомогла знайти хлопця.

Мати Кондратьєва просить усіх, кому щось про нього відомо, звертатися за телефонами: 068 777 0112 або 102.