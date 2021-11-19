Елена – мама парня рассказывает, что еще в марте на имя Кондратьева приобрели билет на поезд Киев – Мариуполь. По словам женщины, там живет бывшая девушка ее сына. В то же время она утверждает, что их отношения с Кондратьевым закончились еще зимой. С тех пор бывшие влюбленные даже не разговаривали.

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Ничего о Виталии неизвестно. Передали его дело в Белую Церковь. Меня вызвали для показаний и предоставления биоматериала для анализов ДНК,

– заявила Елена.

Мама пропавшего юноши рассказала: правоохранители проверили, что бывшая девушка ее сына говорит правду. Кондратьева в Мариуполе не было. Пока даже неизвестно, парень вообще садился в поезд.

Елена предполагает: билет могли купить, чтобы сбить со следа.

Надежда найти живым – небезосновательна

Правоохранители не раскрывают всех деталей розыска. В то же время в полиции намекают: есть небезосновательная надежда, что Кондратьев – жив.

Последний раз юношу видели в Белой Церкви, где расположена его воинская часть. Обстоятельства исчезновения Кондратьева вызывают много вопросов.

Парня вроде бы выселили из общежития. Военный забрал вещи и отправился в неизвестном направлении.

Лишь впоследствии Елена узнала, что в общежитии вспыхнул конфликт. В то же время его деталей не разглашали. Кондратьева вроде бы даже попросили написать заявление на выселение по собственному желанию.

Заметьте! Мать Кондратьева просит всех, кому что-то о нем известно, обращаться по телефонам: 068 777 0112 или 102.

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