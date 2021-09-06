На Київщині чоловік чіплявся до школярок та вдарив 13-річну

Збоченця затримали патрульні Білої Церкви, яким надійшов виклик від потерпілої. Школярка розповіла правоохоронцям, що чоловік намагався чіплятися до неї та її подруги.

Копи, які прибули на виклик, зустріли постраждалу. Дівчина розповіла їм, як виглядав нападник. За кілька хвилин потому зловмисника вже затримали.

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На місце події викликали слідчих, а інформацію про злочин передали працівникам ювенальної превенції.

Вдарив та втік

За даними інспекторів, 13-річна дівчинка та її подруга зустріли незнайомця на вулиці Гайовій.

Чоловік почав чіплятися до дітей, а потім – вдарив школярку.

Які саме травми отримала потерпіла, невідомо.

Після нападу на дівчинку чоловік втік у невідомому напрямку. Однак ретельно ховатися від правоохоронців він не збирався. Оскільки неподалік від місця злочину його й знайшли.

Дівчинка впізнала свого кривдника.

Як саме слідчі кваліфікували злочин, наразі невідомо.