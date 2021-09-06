Копи, які прибули на виклик, зустріли постраждалу. Дівчина розповіла їм, як виглядав нападник. За кілька хвилин потому зловмисника вже затримали.

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На місце події викликали слідчих, а інформацію про злочин передали працівникам ювенальної превенції.

Вдарив та втік

За даними інспекторів, 13-річна дівчинка та її подруга зустріли незнайомця на вулиці Гайовій.

Чоловік почав чіплятися до дітей, а потім – вдарив школярку.

Які саме травми отримала потерпіла, невідомо.

Після нападу на дівчинку чоловік втік у невідомому напрямку. Однак ретельно ховатися від правоохоронців він не збирався. Оскільки неподалік від місця злочину його й знайшли.

Дівчинка впізнала свого кривдника.

Як саме слідчі кваліфікували злочин, наразі невідомо.